Richard Lugner verbringt Opernball-Abend auf der Couch

Richard Lugner wird den coronabedingt abgesagten Opernballabend dieses Jahr auf der Couch verbringen. Der Gast für 2022 bereits fixiert, der Baulöwe geht fix davon aus, dass der Opernball bestehen bleibt.

Lugner: Opernball wird nicht sterben

Lugner geht - im Gegensatz zur ehemaligen Organisatorin Elisabeth Gürtler - davon aus, dass es den Opernball wieder geben wird, sobald die Pandemie besiegt ist. "Der Ball wird sicherlich stattfinden. Österreich steht wirtschaftlich nicht so schlecht da - und viele, die sich jetzt die Logen leisten können, werden das wohl auch in Zukunft können", sagte der Baumeister. Möglicherweise würden aber Gäste, die sich nur einfach Eintrittskarten kaufen, -"so wie ich am Anfang auch" - wegfallen.