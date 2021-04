Rewe plant Adeg-Kaufmannsmodell auch für Billa

Noch eine Veränderung, und das "lieber früher als später": Nach der Umflaggung von Merkur zu Billa Plus plant der Handelskonzern Rewe einen weiteren Unternehmensumbau in Österreich.

Neues Adeg-Konzept: Verweis auf die Entstehung von Rewe

Als Positivbeispiel führte Haraszti auch das Kaufmannsmodell bei der deutschen Konzernmutter an. Rewe ging aus Einkaufsgenossenschaften von einzelnen Kaufleuten hervor. Rewe Deutschland sei stark gewachsen mit den Kaufleuten. "Man kann sich da einiges Gutes absehen", so Haraszti.

100 neue Billa-Filialen bis 2024

Bis 2024 will der Rewe-Österreich-Chef rund 100 neue Billa-Filialen in Österreich eröffnen. In Salzburg sei Billa "nicht ausreichend vertreten", in Tirol habe man "noch Potenzial", Oberösterreich sei "einer der wichtigsten Expansionsgebiete" und in Wien wachse die Bevölkerung stark. "Wir sehen für uns schon noch Platz", sagte Haraszti.