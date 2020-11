Rewe für Comeback der Einkaufsstunde für Senioren

Wie schon im Frühjahr soll es auch im zweiten Lockdown eine Einkaufsstunde für Personen ab 65 Jahren und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr in Supermärkten geben.

Die übrigen Kunden sollten älteren und besonders gefährdeten Personen zwischen 8 und 9 Uhr den Vortritt beim Einkaufen lassen, so der Appell von Rewe-International-Vorstand Marcel Haraszti.

Spar sieht Einkaufsstunde für Senioren skeptisch

Bei der Einkaufsstunde handelt es sich um eine Empfehlung respektive freiwillige Sache, die Öffnungszeiten ändern sich dadurch nicht, wie Rewe am Dienstag in einer Aussendung betonte. Sämtliche Geschäfte in Österreich, die während des Lockdowns offenhaben dürfen, müssen spätestens um 19 Uhr schließen.