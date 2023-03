Ein Rettungswagen krachte in Wien-Liesing in ein Auto.

Ein Rettungswagen krachte in Wien-Liesing in ein Auto. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Rettungswagen krachte in Auto in Wien: Gegen Mauer geschleudert

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr krachte ein Rettungswagen in das Auto eines 77-Jährigen in der Karl-Schwed-Gasse in Wien-Liesing. Der 38-jährige Rettungsfahrer und der 77-Jährige wurden leicht verletzt.

Ein 77-jähriger Pkw-Lenker fuhr die Friedensstraße Richtung Speisinger

Straße und wollte die Kreuzung mit der Karl-Schwed-Gasse in Wien-Liesing geradeaus übersetzen. Ein 38-jähriger Rettungsdienstfahrer fuhr die Karl-Schwed-Gasse Richtung Rosenhügelstraße und wollte die Kreuzung mit der Friedensstraße in gerader Richtung durchfahren.

Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsplateau, wodurch das Fahr-

zeug des 38-Jährigen gegen eine Gartenmauer geschleudert wurde und das

Fahrzeug des 77-jährigen gegen das Fahrzeug eines ebenfalls dort fahrenden 37-jährigen Pkw-Lenkers stieß. Der 77-Jährige und der 38-Jährige wurden dadurch leicht verletzt, der 37-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden durch Wiener Rettungsdienste in Spitäler gebracht.