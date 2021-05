Rettungssanitäter in Wien-Favoriten bei Einsatz mit Waffe bedroht

In der Nacht auf Sonntag wurde in Wien-Favoriten ein Rettungssanitäter während eines Einsatzes von einem 52-Jährigen mit einer Waffe bedroht.

Der Sanitäter zeigte den Vorfall polizeilich an, weshalb es 24 Stunden später zu vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen in seiner Wohnung kam. Dazu kam das Einsatzkommando "Cobra" zum Einsatz. Die Polizisten stellten eine Gasdruckpistole sicher. Aufgrund des bestehenden Waffenverbotes wurde der Österreicher nach dem Waffengesetz angezeigt. Zudem sind nicht weniger als 6.000 Euro an Verwaltungsstrafen offen, die der 52-Jährige vermutlich ersatzweise absitzen wird müssen.