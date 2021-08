Rettungssanitäter am Wiener Gürtel mit dem Umbringen bedroht

Als sie einen Streit schlichten wollten, dessen Zeugen sie vom Rettungswagen aus geworden waren, sahen sich zwei Sanitäter in der Nacht auf Sonntag plötzlich selbst als Zielscheibe eines aggressiven Mannes.

Am Sonntag gegen 04:45 Uhr beobachteten zwei Rettungssanitäter, die am Gürtel entlangfuhren, einen lautstarken Streit zwischen einem jungen Mann und einer Frau vor einem Lokal am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund. Deshalb blieben sie mit ihrem Rettungsfahrzeug stehen und fragten, ob alles in Ordnung sei.