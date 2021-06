Rettungseinsatz im Wiener Gänsehäufel am Sonntag

Gegen 13.30 Uhr kam es am Sonntag im Wiener Gänsehäufel zu einem Rettungseinsatz. Nach zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Nachdem ein Badegast gesehen haben will, dass ein Taucher im Wiener Gänsehäufel nicht wieder an die Oberfläche gekommen ist, wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr ein Rettungseinsatz gestartet.