Wiener Votivkirchenmuseum wird wiederbelebt - Restaurierung durch die Angewandte

Die Wiener Votivkirche plant eine Neuaufstellung ihres Museums. Das Konzept dafür sowie die Restaurierung der Objekte kommen von der Universität für angewandte Kunst Wien.

Antwerpener Altar wird konserviert und restauriert

KirchenbesucherInnen en miniature

Entstehung: Attentat als Ausgangspunkt für Bau der Votivkirche

Darüber hinaus erzählt die Sammlung die besondere Entstehungsgeschichte der Kirche, die mit dem misslungenen Attentat auf Franz Joseph I am 18. Februar 1853 begann. In der Folge rief sein Bruder Ferdinand Max zu Spenden auf, um die Votivkirche als Gedächtniskirche zu erbauen. So finden sich auf Fahnen, Leuchtern oder Monstranzen Inschriften, die auf die StifterInnen hinweisen etwa: „Gewidmet von den Frauen des IX. Bezirks“.