Reproduktionszahl sinkt in Österreichauf 1,02

Die Reproduktionszahl in Österreich sinkt weiter. Die Bundesländer Wien, Vorarlberg und Tirol sind laut wöchentlicher Analyse von AGES und der TU Graz noch über 1.

Was die Bundesländer betrifft, so lag die effektive Reproduktionszahl nur noch in Tirol, Vorarlberg und Wien über der kritischen 1. Für eine Unterdrückung der Erkrankungswelle ist das Erreichen eines R-Wertes unter dem Faktor 1 mitentscheidend, das ist in Salzburg und der Steiermark der Fall gewesen. Knapp bei 1 liegt die Reproduktionszahl in den restlichen Bundesländern Burgenland, Kärnten sowie Nieder- und Oberösterreich.