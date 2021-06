Reproduktionszahl in Wien liegt bei kritischer Marke

Laut AGES-Analyse liegt die Reproduktionszahl in Österreich derzeit bei einem Wert von 0,83. In Wien befindet man sich derzeit noch bei der kritischen 1.

Die Reproduktionszahl liegt in Österreich seit über zwei Monaten unter der kritischen Marke von 1,0. In der am Freitag publizierten wöchentlichen Analyse von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und TU Graz lag der Wert nun bei 0,83. Das bedeutet einen minimalen Rückgang gegenüber dem Wert von 0,84 von voriger Woche.