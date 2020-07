Reproduktionszahl in Österreich leicht angestiegen

Die epidemiologische Situation bezüglich SARS-CoV-2 scheint etwas stabiler. Zwischen 10. und 22. Juli lag die Reproduktionszahl bei 1,11, die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Zahl der Fälle bei 3,2 Prozent.

Effektive Reproduktionszahl für Wien schwankt derzeit um Wert 1

In manchen Bundesländern sei die Anzahl der inzidenten Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien, informierte die AGES in ihrem Freitagabend veröffentlichten Bericht.

"Der Rückgang der effektiven Reproduktionszahl in Nieder- und Oberösterreich weist auf eine Beherrschung der Cluster hin. Die epidemiologischen Kurven in beiden Bundesländern zeigen allerdings weiterhin eine erhöhte Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle auf", lautete die Interpretation der AGES.

Die effektive Reproduktionszahl in Wien schwankt indes um den Wert eins. Diese Entwicklung entspreche einer endemischen, also anhaltenden Verbreitung, die sich in Wien aber auf eine niedrige Zahl an neuen Fällen eingependelt habe.