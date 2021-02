Reproduktionszahl in Österreich bei 0,96

In Österreich hat zuletzt ein Coronavirus-Infizierter im Schnitt weiterhin knapp weniger als eine weitere Person angesteckt.

Die geschätzte effektive Reproduktionszahl in Österreich lag für den 3. Februar bei 0,96, geht aus den am Freitag veröffentlichten Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz hervor. Am vergangenen Freitag war der Wert bei 0,92 gelegen. Die tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen lag nun bei 0,9 Prozent.

Tägliche Inzidenz in allen Bundesländern hoch

In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg lag die effektive Reproduktionszahl unter 1,0. Im Burgenland, in Kärnten, der Steiermark sowie in Tirol und Wien befand sie sich rund um diesen entscheidenden Wert. Eine Annäherung an 1,0 bedeutet, dass pro Fall ein neuer Fall generiert wird. Somit ergibt sich theoretisch täglich eine gleichbleibende Anzahl der neuen Fälle und somit eine endemische Verbreitung des Virus. Die effektive Reproduktionszahl sagt jedoch nichts über das Niveau der täglichen Inzidenz (Neuinfektionen) aus. Diese ist laut den Experten "in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau".