Renoir aus Dorotheum gestohlen: Prozess in Wien

Am heutigen Donnerstag muss sich am Wiener Straflandesgericht einer der drei Männer verantworten, die am 26. November 2018 ein Renoir-Gemälde aus dem Dorotheum gestohlen hatten. Der Ukrainer war im Dezember in Amsterdam festgenommen worden und wurde danach nach Wien überstellt. Einer seiner Komplizen wurde kurz danach in der Ukraine gefasst. Der dritte Mann blieb ebenso verschwunden wie das Bild.