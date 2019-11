Renitenter Mann widersetzt sich Festnahme: Zwei Polizisten verletzt

Polizeibeamte der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug führten Montagnacht in einem Lokal in Wien 15 Kontrollen durch - Eskalation inklusive.

Beamte der Fremdenpolizei fassten Montagnacht kurz vor Mitternacht in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Mann, der seit geraumer Zeit gesucht wurde. Der 37-jährige Serbe soll sich illegal in Österreich aufgehalten haben. Er wurde bei einer Routinekontrolle in einem Lokal in der Märzstraße aufgegriffen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich heftig und verletzte zwei Beamte, berichtete die Polizei.