Rendi-Wagner (SPÖ) im Sommergespräch: "Wollen stärkste Partei werden"

SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich am Montag im ORF-"Sommergespräch" kämpferisch. Trotz schlechter Umfragewerte, die die SPÖ weit hinter der ÖVP zeigen, nannte sie als Wahlziel: "Wir wollen die stärkste Partei in Österreich werden".

Sie ging auf die Frage, ob sie Vizekanzlerin unter Sebastian Kurz (ÖVP) werden würde, erst gar nicht ein. "Warten wir einmal ab, wie das Wahlergebnis ausschaut und wer wen fragt in den Regierungsverhandlungen", antwortete sie darauf. Und: Sie werbe um jede einzelne Wählerstimme "und nicht um Sebastian Kurz".

Aber seit Ende Mai pendelt die SPÖ in den Umfragen zwischen 20 und 23 Prozent, um gute 15 Prozentpunkte hinter der ÖVP - und weit unter dem bisher schlechtesten Nationalratswahlergebnis von 26,82 Prozent im Jahr 2013.

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) will Bundeskanzlerin werden

Dennoch sage sie, dass sie Erste und Bundeskanzlerin werden will, "weil es möglich ist", zeigte sich Rendi-Wagner unbeeindruckt. Derzeit sei laut den Meinungsforschern noch ein Drittel der Wähler unentschieden. Es lohne sich also, bis zur letzten Minute wahlzukämpfen. "Fünf Wochen sind eine halb Ewigkeit", erinnerte sie an das Ibiza-Video, wo man gesehen habe "wie schnell sich die Dinge ändern können".