Rendi-Wagner ortet Chaos beim Impfprogramm

"Kein Impfprogramm ist ein Selbstbedienungsladen, da gibt es klare Priorisierungen und Reihenfolgen", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Rendi-Wagner kritisiert Vorreihung bei Impfungen

In den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Berichte, dass Menschen Impfungen erhalten haben, die nach dem Impfplan gar nicht an der Reihe gewesen wären, etwa Bürgermeister. "Das zeigt das Chaos dieses Covid-Impfprogramms. Das muss von vornherein klar organisiert sein, so etwas darf nicht passieren", betonte die SPÖ-Vorsitzende. Vielleicht habe man ja am 27. Dezember begonnen, darüber nachzudenken - aber das sei zu spät. "Es zeigt auch, dass man so ein historisches Impfprogramm nicht komplett dezentralisieren kann. Eine Krise dieser Dimension braucht eine klare Planung", kritisierte sie das Vorgehen der Bundesregierung.