Rendi-Wagner holt Christian Deutsch als SPÖ-Wahlkampfleiter

Die SPÖ hat einen neuen Wahlkampfleiter: Der Wiener Christian Deutsch soll an der Seite von Pamela Rendi-Wagner bei der Nationalratswahl punkten. Deutsch kennt laut Rendi-Wagner die Partei wie kaum ein Zweiter.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat heute, Freitag, in Sachen Wahlkampfleitung für die Nationalratswahl betont: "Ich freue mich, dass ich Christian Deutsch als Wahlkampfleiter für diese wichtige Wahlauseinandersetzung gewinnen konnte", so Rendi-Wagner zur Erweiterung ihres Teams. "Er ist ein gut vernetzter, erfahrener Wahlkämpfer, der die Partei in- und auswendig kennt", sagt Rendi-Wagner, die mit ihrer Entscheidung "die Schlagkraft der SPÖ maßgeblich verstärkt" sieht.