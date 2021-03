Rendi-Wagner für wochenlangen Lockdown in ganz Österreich

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädiert für ein "mehrwöchiges Runterfahren in ganz Österreich". Auch im Westen würden die Zahlen steigen, die Regierungsstrategie ist ihr zu halbherzig.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Lage ein "mehrwöchiges Runterfahren in ganz Österreich" für notwendig. "Das Virus kennt keine Bundesländergrenzen", stellte sie angesichts der bisher nur für den Osten verhängten kurzen Osterruhe fest.

Auch im Westen starke Anstiege

Um den Anstieg der Infektionen und Intensivpatienten zu stoppen, seien wirksame, rasche Maßnahmen in allen Bundesländern nötig, forderte Rendi-Wagner gegenüber der APA. Denn nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, auch im Westen habe es in den letzten sieben Tagen starke Anstiege gegeben - und ohne Gegenmaßnahmen sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch dort die Situation auf den Intensivstationen verschärft.