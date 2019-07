Rendi-Wagner für SPÖ auf Stimmenfang am Wiener Naschmarkt

Die SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner geht derzeit im Rahmen ihrer Frühwahlkampf-Tour auf Stimmenfang. Am Dienstag schlenderte sie über den Wiener Naschmarkt und trat mit potentiellen Wählern in Kontakt.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steckt weiter im intensiven Frühwahlkampf. Den Dienstag nutzte sie (ohne Medienbegleitung) für einen Besuch der Per-Albin-Hanson-Siedlung, in der sie eine Zeit als Kind gelebt hatte. Danach ging es über eine Einrichtung der Volkshilfe auf den Wiener Naschmarkt, wo sich die Kanzlerkandidatin der Sozialdemokraten um Wählerkontakt mühte.

Gar so leicht ist das bei einem einstündigen Spaziergang zwischen den Ständen nicht, wenn gerade Juli und damit Urlaubszeit ist. Denn den größeren Teil der Passanten stellten die Touristen, was Rendi-Wagner nicht am Small Talk hinderte, egal ob die neuen Bekanntschaften nun aus Argentinien, Frankreich oder Deutschland kommen.