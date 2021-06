Wo die Natur herrlich unberührt ist und die Uhren im Urlaubstakt ticken: Das **** Relax & Wanderhotel Poppengut in Hinterstoder macht Sportler und Genussmenschen gleichermaßen froh.

Das sicherste Mittel gegen fast alles? Ein Tag in den Bergen! Ist man einmal durch die imposante Stodertaler Bergwelt gewandert, gibt es daran keinen Zweifel. Herausfordernde 2000er, bissige Anstiege oder sanfte Wanderungen entlang idyllischer Wege – wo man sich auch bewegt, mit jedem Schritt machen sich Ruhe und Gelassenheit breit. Wer dabei gerne einen Guide an der Seite hat oder sich bei der Tourenplanung von einem Profi beraten lassen möchte, ist im ****Relax & Wanderhotel Poppengut goldrichtig!

Als Mitglied der Wanderhotels findet man dort alles für des Wanderers Glücks. In ruhiger Lage am zauberhaften Waldrand und mit den mächtigen Bergspitzen immer im Blick, machen die Urlaubstage im Poppengut Lust, die umliegende Natur zu entdecken! Das vielseitige Terrain von Hinterstoder ist auch für Biker bestens geeignet – die hoteleigenen Mountainbikes stehen jedenfalls bereit! Ob mit Fahrrad oder zu Fuß, die ersten Höhenmeter können ganz ohne Anstrengung bewältigt werden. Mit den Seilbahnen schwebt man in luftige Höhen, dank der Pyhrn-Priel AktivCard sogar kostenlos.

Und die perfekte Ergänzung zu Wanderschuh und Radsattel an sommerlich warmen Tagen? Wunderbar erfrischendes Kühl! Unweit des Poppenguts schlängelt sich die Steyr in sanften Bahnen vorbei an unberührter Natur in Richtung Süden und lädt dabei zu belebenden Momenten. Mal den kleinen Zeh hineintippen oder einfach auf das glasklare Wasser blinzeln. Tut gut. Und erhöht garantiert das eigene Wohlbefinden.

Kulinarisch verwurzelt