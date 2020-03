Rekordläufer Abraham und Gabius beim Vienna City Marathon 2020

Tadesse Abraham aus der Schweiz, Arne Gabius aus Deutschland, Henryk Szost aus Polen und Österreichs Lemawork Ketema – vier Marathon-Rekordhalter ihres Landes starten beim Vienna City Marathon 2020.

Tadesse Abraham zum Wien-Marathon 2020 : „Mir fehlt nur noch der Sieg“

Tadesse Abraham kommt mit der hochkarätigen Bestzeit von 2:06:40 Stunden nach Wien. Der aus Eritrea stammende Schweizer ist bei seinem Auftritt im Vorjahr in die Herzen des Wiener Publikums gelaufen. Als „Chef“ in der Spitzengruppe hat er in den entscheidenden Phasen das Tempo forciert. Am Ende holte er in 2:07:24, der zweitbesten Zeit seiner Karriere, Rang zwei. „Es war eine tolle Erfahrung in Wien. Die Stimmung war wirklich außergewöhnlich, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Letztes Jahr war ich Zweiter, da fehlt mir nur noch der Sieg. Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt. Ich werde eine schnelle Zeit dafür brauchen“, so der 37-Jährige, der seit Jänner in Äthiopien trainiert.