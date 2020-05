Rekorddefizit: Nationalrat beschließt Krisenbudget

Die Regierung beschließt in der kommenden Woche sein erstes Budget. Schon jetzt steht fest: Durch die Coronakrise dürfte es zu Rekordausgaben und einem Rekorddefizit kommen.

Vorgesehenden Ausgaben werden um 28 Milliarden überzogen

Opposition fordert Korrektur des Budgets

Vor dem eigentlichen einstieg in die Budgetdebatte behandelt der Nationalrat traditionell das Budgetbegleitgesetz, so auch am Dienstag. Die Schlussabstimmung über den ersten türkis-grünen Haushalt folgt dann nach mehrtägiger Diskussion am Donnerstag. Den Freitag nehmen sich die Abgeordneten noch Zeit für eine weitere Sitzung, in der die Regierungsspitze unter anderem die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) vorstellt.