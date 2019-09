Rekordbeteiligung bei "Pass Egal Wahl" 2019: Das Ergebnis

Am Dienstag fand die Pass Egal Wahl statt. Hier konnten Menschen ohne österreichischen Pass ihre Stimme zur Nationalratswahl 2019 abgeben. Diese Chance nutzen mehr, denn je zuvor. Großer Sieger dieser Wahl waren die Grünen.

Über 2.900 Menschen ohne österreichischen Pass gaben ihre Stimme bei der "Pass Egal Wahl" ab. Hinzu kamen laut SOS Mitmensch mehr als 1.000 Solidaritätsstimmen von Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Zeitweise habe sich vor dem Wahllokal in Wien eine Warteschlange von fast 100 Metern gebildet, die vom Innenministerium bis zum Bundeskanzleramt reichte, so die veranstaltende Organisation per Aussendung am Mittwoch. "Der Andrang war enorm. WählerInnen mussten für die Stimmabgabe Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Es zeigt sich einmal mehr wie tief es Menschen bewegt, wenn sie sich demokratisch beteiligen können", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.