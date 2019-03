Rekord am Vorlesetag: 1.700 Lesungen in ganz Österreich

Am 28. März stand ganz Österreich im Zeichen der (vor)gelesenen Worte. Es fanden über 1,700 private und öffentliche Lesungen in allen neun Bundesländern statt.

Wiener Bürgermeister las Schülerinnen und Schülern vor

Zu den weiteren Lese-Highlights zählten u.a. die Lesung einer Journalistin im fahrenden Bus von BLAGUSS Reisen, der Schulkinder zu ihrem Ausflugziel brachte; ein Lese-Event mit Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, Skiweltmeisterin Marlies Schild und Autorin Uschi Fellner in der Gamsmilchbar am Zehnerkar in Obertauern auf 2.200 Metern Seehöhe; eine Lese-Rätsel-Rallye im SILLPARK in Innsbruck; ein Lese-Fest vom ASKÖ Oberösterreich im Stadtsaal Steyr mit über 200 Kindergartenkindern; ein ganzer Veranstaltungstag vom Kulturverein Kürbis in der steirischen Gemeinde Wies mit Lesungen vom Bürgermeister, von Schülerinnen und Schülern in einem Hebekorb am Marktplatz oder Peter Stelzl mit steirischen Sagen in der ortsansässigen Bücherei; eine Lesung für Schülerinnen und Schüler vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in seinem Büro im Wiener Rathaus und zahlreiche Lesungen in diversen Seniorenresidenzen in Wien und Umgebung.