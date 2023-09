Reizgas in Badener Gymnasium: Schüler werden befragt

Nach dem Reizgas-Vorfall im BG und BRG Baden Frauengasse von Mittwochfrüh führen Polizisten nun Befragungen von Schülern durch.

Befragungen nach Reizgas-Vorfall in Badener Gymnasium

Die Reizgas-Konzentration sei in einem Klassenzimmer und in einer WC-Anlage am höchsten gewesen, sagte Loidl. Am Donnerstag herrschte wieder "ganz normal" Unterricht, wurde der APA seitens der Schule mitgeteilt. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Polizeiinspektion Baden.