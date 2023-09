Baden: Reizgas in Schule. Polizei: Kein Anschlag.

Baden: Reizgas in Schule. Polizei: Kein Anschlag. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Baden: Reizgas in Schule. Polizei: Kein Anschlag. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

NÖ: Reizgas in Badener Schule

Es liege kein Anschlag vor, so ein Polizeisprecher. Der Betrieb an dem Gymnasium in Baden wurde für den Rest des Tages eingestellt.

Im BG und BRG Baden Frauengasse ist Mittwochfrüh mit Reizgas agiert worden. 13 Personen hätten Symptome aufgewiesen, sieben seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage mit. Es liege kein Anschlag vor, ausgegangen werde von einem Schülerstreich. Der Betrieb an dem Gymnasium wurde für den Rest des Tages eingestellt.

Schule in Baden evakuiert

Laut Loidl war die Polizei gegen 8.50 Uhr von der Schulärztin verständigt worden. Mehrere Kinder hatten Reizgassymptome wie Kratzen im Hals-, Nasen- und Rachenbereich aufgewiesen. Das BG und BRG mit etwa 800 Schülern und 80 Lehrkräften wurde evakuiert.

Erhöhte Reizgaskonzentration festgestellt

Die Feuerwehr führte Messungen im Gebäude durch. Dabei wurde dem Polizeisprecher zufolge eine erhöhte Reizgaskonzentration festgestellt.