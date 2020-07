Reitunfall in Waidhofen a.d. Thaya forderte zwei Verletzte

Bein einem Reitunfall im nördlichen Waldviertel wurden am Mittwoch zwei Personen verletzt. Eine Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein Reitunfall in Waidhofen a.d. Thaya hat am Mittwochabend zwei Verletzte gefordert. Ein Pferd war auf einen 23-Jährigen und eine 21-Jährige, beide aus dem Waldviertel, gestürzt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Opfer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dabei war auch ein Notarzthubschrauber im Einsatz.