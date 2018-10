ReiseSalon 2018: Das Reise-Festival mitten in Wien

Beim ReiseSalon 2018 kann man sich im Wiener Schönbrunn Apothekertrakt und in der Orangerie Ideen für seine nächste Reise holen.

Eine Palette an Reisetipps, ein Feuerwerk an Urlaubsinspirationen, ein Strauß an bunten, aufregenden Reisezielen – das alles und noch viel mehr erwartet die Besucher und Besucherinnen beim diesjährigen ReiseSalon. Bereits zum siebtem Mal lädt Veranstalter n.b.s. marketing & events am 17. und 18. November in die Orangerie und den Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn zum „ReiseGlück Festival“.