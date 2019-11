Früh oder spät buchen? An diesen Tagen spart man am meisten.

Reiseplanung: An diesen Tagen reist man am günstigsten

Bei der Reiseplanung kommt es auf den richtigen Buchungszeitpunkt an. checkfelix.com hat Millionen von Daten analysiert und verrät den besten Buchungszeitpunkt für die beliebtesten Reiseziele der Österreicher.

Der Winter und die Vorweihnachtszeit ist für viele Österreicher die schönste Zeit des Jahres. Der Winter ist jedoch auch die Jahreszeit, in der sich viele österreichische Weltenbummler nach einer sonnigen Auszeit in der Ferne sehnen und ihren Urlaub planen.

Früh buchen oder doch Last-Minute?

Mit geschickter Planung lassen sich bei Flügen bis zu 56 Prozent und bei Hotels sogar bis zu 69 Prozent sparen. Der beste Zeitpunkt für eine Buchung variiert, je nachdem, ob es sich um eine inner- oder außereuropäische Reise handelt.

Wer einen Urlaub in Europa plant, sollte seinen Flug etwa drei Monate vor der Abreise buchen: Im Durchschnitt lassen sich laut checkfelix.com die billigsten Tickets 63 Tage vor dem Abflug finden, bis zu 56 Prozent können so eingespart werden. Bei Reisen außerhalb Europas sollten Herr und Frau Österreicher rund 51 Tage im Voraus ihren Flug buchen – dann erhalten sie die größten Rabatte von bis zu 42 Prozent auf ihr Ticket.

Top-Destinationen: Santa Cruz de Tenerife, Kapstadt und Mykonos

checkfelix.com kennt auch die Urlaubs-Destinationen, die bei den Österreichern am meisten in ihrer Beliebtheit angestiegen sind: Santa Cruz de Tenerife, Kapstadt und Mykonos liegen am stärksten im Trend. Bei diesen Zielen zahlt sich ein wenig Vorbereitung ebenfalls aus: Wer einen Flug nach Mykonos 120 Tage im Voraus bucht, der kann dabei bis zu 75 Prozent sparen.

Last Minute zahlt sich nicht immer aus

Österreicher, die es nach Paris, Berlin oder Stockholm zieht, müssen etwas Vorlaufzeit einplanen: Flüge in die drei Metropolen zeigen rund vier Monate vor Abflug das größte Sparpotenzial von bis zu 54 Prozent. Auch bei Flügen nach London können Herr und Frau Österreicher etwa 61 Prozent sparen, wenn sie sich ihr Ticket bereits drei Monate im Voraus sichern.

Wer einen Kurztrip in die italienische Hauptstadt plant, kann sich freuen, denn das größte Sparpotenzial (60 Prozent) für Flüge nach Rom sichert sich, wer nur zwei Monate vor dem geplanten Abflugdatum bucht. Wer zur richtigen Zeit und mit gut einem Monat Vorlaufzeit Amsterdam oder Lissabon bucht, kann bis zu 58 Prozent sparen - oder 64 Prozent für Flüge nach Palma de Mallorca.

Langstreckenflüge drei bis vier Monate im Voraus buchen

Zu einigen der beliebtesten internationalen Reiseziele empfiehlt checkfelix.com, einen Langstreckenflug mit etwas mehr Vorlaufzeit zu buchen. Zu fünf der zwanzig beliebtesten Ziele sollte die Flugbuchung mindestens vier Monate vor dem geplanten Abflug erfolgen. Nach Tokio fliegen Österreichs Reisende 51 Prozent günstiger, wenn sie bereits vier Monate vor der Reise buchen - für San Francisco liegt das Sparpotenzial bei vier Monaten Vorlaufzeit bei satten 56 Prozent.



Bei Flügen nach New York oder Miami sollten Österreichs Reisende bei der Buchung von Flügen mindestens eine Vorlaufzeit von drei Monaten einplanen. Bei einer Vorausplanung können so für einen Flug nach New York atemberaubende 65 Prozent und nach Miami 41 Prozent gespart werden.

Bei Flügen nach Los Angeles und Kapstadt können sich Österreicher mit der Planung hingegen am meisten Zeit lassen. Einen Monat vor Abflug sind die Tickets nach Los Angeles 67 Prozent und nach Kapstadt 40 Prozent günstiger als zu einem anderen Buchungszeitpunkt.

Wer kann, fliegt unter der Woche

Die Analyse von checkfelix.com zeigt: Wer bei der Wahl der Reisetage flexibel ist, kann beim Flugpreis enorm sparen. Allgemein sind Flüge, sei es auf der Mittel- oder Langstrecke, unter der Woche in der Regel wesentlich günstiger als am Wochenende.

Reisende innerhalb Europas sichern sich besonders günstige Tickets, wenn sie die An- und Abreisetage auf einen Dienstag legen – so können im Vergleich zu anderen Tagen bis zu 23 Prozent gespart werden. Auf der Langstrecke ist ebenfalls der Dienstag jener Tag, an dem die meisten Ersparnisse möglich sind – alle Frühaufsteher liegen klar im Vorteil und können immerhin 15 Prozent sparen.