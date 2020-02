Reisen statt Rosen: Fliegen ab 20 Euro bei LEVEL als Valentinstagsspecial

Es müssen nicht immer Rosen sein. LEVEL feiert den Valentinstag mit günstigen Preisen für Reisen zwischen 15. März und 15. Dezember 2020.

Am Valentinstag müssen es nicht immer Reisen sein. Es ist auch eine Gelegenheit, seine Liebsten mit einem romantischen Kurztrip zu überraschen. Und dieser muss auch nicht teuer sein.

Valentinsspecial bei LEVEL: Fliegen ab 20 Euro

LEVEL: Auch an Bord wird die Liebe gefeiert

Am 14. Februar widmet sich LEVEL auch an Bord der Liebe.

Wer sich während des Fluges mit einem Glas Prosecco auf den Urlaub einstimmen möchte, erhält bis Ende Februar für das zweite Glas 50% Ermäßigung. Zudem gibt es ebenfalls bis Ende Februar bei der Bestellung von zwei erfrischenden Smoothies einen Muffin gratis dazu. Exklusiv für die Valentinstags-Woche von 10. bis 16. Februar werden für zwei georderte warme Mahlzeiten zwei wahlfreie kostenlose Softdrinks serviert. Am Valentinstag selbst werden alle Fluggäste beim Ausstieg zusätzlich mit einem Schokoladenherz verabschiedet.