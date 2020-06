Reiselust erwacht: Neuen Reisepass nur bei bevorstehender Reise besorgen

Bei vielen Wiener erwacht mit dem Öffnen der Grenzen wieder die Reiselust. Ein neuer Pass sollte derzeit dennoch nur beantragt werden, wenn heuer noch eine Reise bevorsteht.

Mit der Öffnung der Grenzen nach dem Corona-Lockdown setzt bei vielen Wienern die Reiselust ein. Zusätzlich läuft in diesem Jahr die Gültigkeit von besonders vielen Reisedokumenten ab. Deshalb rät die Stadt Wien: Wer dieses Jahr nichts ins Ausland fährt oder seinen Urlaub auf das kommende Jahr verschoben hat, sollte seinen Pass in den ruhigeren Monaten Oktober, November oder Dezember verlängern.

Neuer Pass bei zwanzig Wiener Pass-Servicestellen erhältlich

All jene, die mit der Grenzöffnung entweder spontan eine Reise gebucht haben oder dennoch ihre Reise antreten wollen, sollten sich rechtzeitig um einen Termin in einer der zwanzig Wiener Pass-Servicestellen für einen neuen Pass kümmern. Termine können im Online-Terminkalender der Stadt Wien unter wien.gv.at/politik-verwaltung/parteienverkehr-corona.html oder direkt telefonisch beim Amt fixiert werden. Jedes Amt hat ein bestimmtes Kontingent an Terminen für telefonische Terminanfragen reserviert. Aktuell werden Termine für August vergeben.