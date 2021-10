Reiselust der Österreicher steigt wieder

Nach den massiven Reisebeschränkungen in den vergangenen eineinhalb Jahren wegen der Corona-Pandemie zieht es die urlaubshungrigen Österreicher nun wieder zunehmend ins Ausland.

"Ab heuer im Mai, wo es wieder möglich war zu buchen, sind die Zahlen massiv angesprungen - wir hatten richtig Stress", berichtete die Geschäftsführerin der Ruefa-Reisebüros und Vorständin der Verkehrsbüro Group, Helga Freund, vor Journalisten in Wien. Die Buchungen lägen aktuell aber noch um 40 Prozent hinter dem Normaljahr 2019.

Viele Länder schwer erreichbar oder nicht im Angebot

Es gibt auch deutlich weniger Länder im Angebot, die man buchen kann. "Viele Destinationen sind schwer erreichbar - oder gar nicht erreichbar", sagte Freund. "Es gibt nach wie vor viele Unsicherheiten, wenn man verreisen möchte." Die Kunden in den Reisebüros fragen den Angaben zufolge vor allem, ob eine Destination sicher ist, welche Stornomöglichkeiten es gibt, ob Coronarisiken versichert sind, wer die Kosten übernimmt, wenn man am Urlaubsort erkrankt oder wie es um die Einreise- bzw. Rückreisebedingungen steht. Der Beratungsaufwand sei deutlich gestiegen. Weiters habe sich der Trend zum kurzfristigen Buchen in der Pandemie nochmals verschärft.