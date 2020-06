Reisefreiheit: In welchen Ländern noch Beschränkungen gelten

Nach Öffnung der Grenzen zu den östlichen Nachbarländern fallen am Dienstag auch die wegen der Corona-Krise verhängten Reisebeschränkungen für die meisten anderen europäischen Staaten. Allerdings gilt bei der Rückkehr nach Österreich bei einigen Ländern weiterhin eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht oder die Erbringung eines negativen Coronavirus-Tests. Hier ein Überblick.

Offene Grenzen

Bereits jetzt unbeschränkt reisen kann man von Österreich in die östlichen Nachbarländer Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Slowenien.

Auch bei der Rückkehr aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein gelten bereits jetzt keine Einreisebeschränkungen mehr. Allerdings öffnen Deutschland und die Schweiz ihre Grenze für Österreicher und andere EU-Bürger erst ab dem 16. Juni. Bis dahin sind Urlaubs- oder Shoppingreisen in die deutschsprachigen Nachbarländern noch nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es aber für begründete Einreisen, darunter fallen Besuche von Lebenspartnern und Verwandten und wichtige familiäre Anlässe wie Hochzeiten, Begräbnisse oder religiöse Feiern. Auch Besitzer von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen sowie Personen, die Tiere versorgen müssen, dürfen nach Deutschland reisen.

Reisebeschränkungen

Reisewarnungen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gelten nach wie vor Reisewarnungen für 21 Staaten weltweit. In Europa sind das nur noch Großbritannien, Portugal, Russland, Schweden, Spanien, die Türkei, die Ukraine und Weißrussland (Belarus). Außerhalb Europas wird vom Außenministerium wegen der Pandemie weiterhin vor Reisen nach Brasilien, Ecuador, Indien, Indonesien, in den Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippinen, Senegal, Südafrika und in die USA gewarnt.