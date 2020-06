Die aktuellen Coronazahlen in Urlaubs- und Nachbarländern

Ab Dienstag will Österreich wieder Reisefreiheit in fast alle europäischen Länder ermöglichen. Während Kritiker einen neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen durch die offenen Grenzen befürchten, argumentieren Befürworter mit den massiv gesunkenen Fallzahlen in vielen europäischen Ländern. Hier ein Überblick zu den aktuellen Coronazahlen in Österreichs Nachbarstaaten und in beliebten Urlaubsländern.

Aktuell sind die Zahlen zu den Coronavirus-Infizierten und -Toten im Ländervergleich sehr unterschiedlich.

Die Corona-Situation in den Nachbarländern

ÖSTERREICH: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 14, aktiv Infizierte: 422, jemals positiv Getestete: 16.908, Tote: 673 (Stand 10.6.)

DEUTSCHLAND: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 318, aktiv Infizierte: 7.641, jemals positiv Getestete: 184.861, Tote: 8.736 (Stand 10.6.)

ITALIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 283, aktiv Infizierte: 32.872, jemals positiv Getestete: 235.561, Tote: 34.043 (Stand 9.6.)

LIECHTENSTEIN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 0, aktiv Infizierte: 26, jemals positiv Getestete: 82, Tote: 1 (Stand 9.6.)

SCHWEIZ: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 16, aktiv Infizierte: 354, jemals positiv Getestete: 30.988, Tote: 1.934 (Stand 9.6.)

SLOWAKEI: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1, aktiv Infizierte: 101, jemals positiv Getestete: 1.531, Tote: 28 (Stand 9.6.)

SLOWENIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1, aktiv Infizierte: 18, jemals positiv Getestete: 1.486, Tote: 109 (Stand 9.6.)

TSCHECHIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 54, aktiv Infizierte: 2.370, jemals positiv Getestete: 9.751, Tote: 328 (Stand 9.6.)

UNGARN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 3, aktiv Infizierte: 1.143, jemals positiv Getestete: 4.017, Tote: 550 (Stand 9.6.)

Coronazahlen in beliebten Urlaubsländern

FRANKREICH: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 210, aktiv Infizierte: 89.626, jemals positiv Getestete: 191.523, Tote: 29.237 (Stand 9.6.)

GRIECHENLAND: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 9, aktiv Infizierte: 1.501, jemals positiv Getestete: 3.058, Tote: 183 (Stand 9.6.)

GROSSBRITANNIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1.700, aktiv Infizierte: 248.257 , jemals positiv Getestete: 290.581 , Tote: 40.883 (Stand 9.6.)

KROATIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 0, aktiv Infizierte: 11, jemals positiv Getestete: 2.247, Tote: 106 (Stand 9.6.)

PORTUGAL: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 421, aktiv Infizierte: 12.475, jemals positiv Getestete: 35.306, Tote: 1.492 (Stand 9.6.)

SPANIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 249, aktiv Infizierte: 64.454 , jemals positiv Getestete: 241.966, Tote: 27.136 (Stand 9.6.)

SCHWEDEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 791, aktiv Infizierte: 41.207, jemals positiv Getestete: 45.924 , Tote: 4.717 (Stand 9.6.)

TÜRKEI: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 993, aktiv Infizierte: 22.787, jemals positiv Getestete: 172.114 , Tote: 4.729 (Stand 9.6.)