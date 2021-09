Reise-Cluster gehen zurück: Hier steckt man sich jetzt an

Corona-Cluster nach Reisen ins Ausland nahmen in der letzten Kalenderwoche um fast 50 Prozent ab. Dafür stiegen die Ansteckungen im eigenen Haushalt um zehn Prozent an.

Mit Ferienende haben sich in der Kalenderwoche 35 (30. August bis 5. September) die reiseassoziierten Corona-Fälle im Vergleich zur Vorwoche von 31 Prozent auf 15,7 Prozent nahezu halbiert. Von 46,9 auf 56,7 Prozent angestiegen sind im Gegensatz dazu die Neuinfektionen in den Haushalten - ein Plus von nahezu zehn Prozent im Vorwochenvergleich, zeigt die Epidemiologische Covid-19-Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).