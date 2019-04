Reifen-Diebe in Wien-Favoriten ertappt: Festnahme

In der Nacht auf Dienstag wurden zwei Männer bei einem Reifendiebstahl in Wien-Favoriten von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei.

Am 16. April bemerkte ein Zeuge gegen 02.20 Uhr, wie zwei Personen bei einem parkenden Pkw in der Humboldtgasse in Wien-Favoriten teilweise Reifen abmontierten und wegschafften. Einschreitende Polizeibeamte fanden das Auto ohne linken Vorder- sowie linken Hinterreifen vor. Die rechte Fahrzeugseite war von einem Wagenheber gehoben worden, wodurch die Last des Pkw auf den nun freiliegenden Bremsscheiben der linken, reifenlosen Autoseite ruhte.