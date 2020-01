Rehazentrum Weißer Hof soll bis 2026 in UKH Wien-Meidling übersiedeln

Das Rehabilitationszentrum Weißer Hof soll nur noch bis 2026 in Klosterneuburg bleiben. Der Standort soll danach in das Wiener UKH Meidling übersiedeln.

Wie Ex-Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage mitteilte, soll der Standort danach in das UKH Wien-Meidling übersiedeln. Kritik an den Plänen kam am Dienstag von FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer.