Reha-Zentren bereiten sich auf Wiederhochfahren vor

In den österreichischen Rehabilitationszentren herrscht aktuell noch Minimalbetrieb. Nun bereitet man sich auf das Wiederhochfahren vor.

Verordnung für eingeschränkten Betrieb gilt noch bis Ende April



Rechtsgrundlage für den stark eingeschränkten Betrieb ist eine Verordnung des Gesundheitsministeriums vom 19. März, die ein weitreichendes Betretungsverbot für Kuranstalten und Rehabilitationseinrichtungen vorsieht. Ausnahmen gelten nur für die "Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation im Anschluss an die medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen von Unterstützungsleistungen für Allgemeine Krankenanstalten". Gültig ist das bis Ende April.

SVS-Chef Peter Lehner kündigt angesichts der entschärften Coronalage nun für seinen Bereich ein Wiederhochfahren unter besonderen Schutzvorschriften an. "Da nun wieder vermehrt Operationen in den Spitälern durchgeführt werden, erfolgt seit vergangener Woche die verstärkte Wiederaufnahme der Anschlussheilverfahren", erläutert er in einer Aussendung bezüglich der neun SVS-Einrichtungen mit 1.100 Betten.