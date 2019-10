Reha nach Schlaganfall mit Exoskelett: Pilotversuch in Wien

Im Otto-Wagner-Spital in Wien gibt es erstmals die Möglichkeit, als Schlaganfall-Patient eine Gangtherapie mit einem Exoskelett durchzuführen.

Dabei üben die Patienten unter der Anleitung eigens geschulter Physiotherapeuten von tech2people und des Neurologischen Zentrums in einer Art bionischem Anzug das Gehen, stärken so ihre Muskeln und ihren allgemeinen Gesundheitszustand und beschleunigen ihre Heilung. Bisher hat das tech2people Therapiezentrum diese Therapie vor allem Menschen mit Querschnittlähmung angeboten, nun sollen auch Schlaganfallpatienten davon profitieren.

Gangtherapie mit Exoskelett: Pilotversuch im Otto-Wagner-Spital

Jahr für Jahr erleiden in Österreich 25.000 Menschen einen Schlaganfall. Er ist die dritthäufigste Todesursache. Außerdem verlieren jährlich bis zu 7.000 Menschen danach ihre Selbstständigkeit. "Es handelt sich um eine Volkskrankheit", so tech2people-Geschäftsführer Michael Seitlinger.

"Die Therapie mit Exoskelett eignet sich dafür im Vergleich mit anderen Therapieformen, in denen das Gehen geübt wird, besonders gut. Eine Stunde Therapie im Exoskelett ist so effektiv wie mehrere herkömmliche Einheiten. Die Fülle an positiven gesundheitlichen Auswirkungen ist zudem mit klassischen Therapien nicht in diesem Ausmaß erzielbar, wie etwa die Beseitigung von Krämpfen und Schmerzen sowie die Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktionen."