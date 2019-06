Reh in Not: Tierischer Einsatz am Nova Rock

Heute, Freitag, kam es am Nova Rock in Nickelsdorf zu einem ungewöhnlichen tierischen Einsatz. Ein Reh hat sich auf das Festival-Gelände verirrt.

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz haben sich am Nova Rock am Freitag die Freiwillige Feuerwehr Nickelsdorf und das Rote Kreuz konfrontiert gesehen: "Ein Reh ist in einem Zelt", lautete ein am Vormittag eingegangener Notruf. Tatsächlich hatte sich ein Kitz auf den Caravan-Parkplatz verirrt und völlig verschreckt unter einem Auto versteckt. Es wurde gerettet.