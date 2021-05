Registrierungspflicht bei Besuch in Gastro, Bädern & Co.

Offenbar ist beim Besuch eines Gastlokals oder von Freizeiteinrichtungen sehr wohl eine Registrierung von Gästen bzw. Kunden angedacht, denn laut Verordnungsentwurf ist die Hinterlegung von persönlichen Daten geplant.

Man habe den Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums nun genau geprüft, teilte ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. In diesem sei doch vorgesehen, dass Name und E-Mail-Adresse angegeben werden müssen, hieß es.

Test bzw. Impfung für Eintritt, zudem persönliche Daten angeben

Nach Bekanntgabe von Öffnungen: Regelungen auch für Wien relevant

Laut Rathaus-Informationen soll der Entwurf am Montag verschickt werden. Er ist nun auch für Wien in vollem Umfang relevant, nachdem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag verkündet hat, doch auch die Gastronomie am 19. Mai aufsperren zu wollen. Hier hatte es bis zuletzt Spekulationen gegeben, dass dies zumindest indoor erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen soll.