Registrierung bei Wiener Wirten über digitales Tool

Ab 19. Mai dürfen die Wiener Wirte wieder Gäste empfangen. Damit geht auch eine Registrierung der Gäste einher. Diese wird über ein digitales Tool stattfinden.

Mit den nun anstehenden Öffnungsschritten geht auch eine begleitende Registrierung der Gäste in Lokalen einher. In Wien wird den rund 9.000 Gastronomie- und Kaffeehausbetrieben zu diesem Zweck ein digitales Tool zur Verfügung gestellt, wie die Wirtschaftskammer Wien am Montag ankündigte. Die Anwendung ist kostenlos und wurde in Abstimmung mit der Stadt entwickelt.