Regionalität bei Österreichern beliebter als Umweltschutz und Zukunft

89 Prozent der Österreicher finden "Regionalität" sympathisch. Damit liegt der Begriff bei der Beliebtheit sogar vor "Umweltschutz" und "Zukunft".

Regionalität: Rund 50 % denken an ein oder mehrere Bundesländer

Knapp die Hälfte der Österreicher und Österreicherinnen denkt bei "Regionalität" an ein oder mehrere Bundesländer, deutlich seltener werden damit Bezirke oder Gemeinden verknüpft. Bei regionalen Produkten fallen am ehesten die Landwirtschaft bzw. Lebensmittel ein. Mehr Investition in ihrer eigenen Region wünschen sich die Österreicher am ehesten in die ärztliche Versorgung, den öffentlichen Verkehr und Jobs (jeweils etwa ein Drittel der Befragten). Die meisten Zufriedenen (etwa die Hälfte der Befragten) gibt es bei den Einkaufsmöglichkeiten, der Abdeckung des Internets und den Erholungsmöglichkeiten.