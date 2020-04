Regional-Züge ab 11. Mai wieder im Normalfahrplan

Der Schienen-Nah- und Regionalverkehr stellt am 11. Mai wieder auf Normalfahrplan um. Öffis werden bereits Anfang Mai wieder in erhöhter Frequenz unterwegs sein.

Im Zuge der Lockerung der Corona-Beschränkungen wird ab 11. Mai in Österreich im Schienen-Nah- und Regionalverkehr wieder auf den Normalfahrplan umgestellt. Das gab Klimaschutz- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag per Aussendung bekannt. Das Hochfahren werde mit den Bundesländern und Verkehrsbetrieben koordiniert, um eine einheitliche und verlässliche Lösung sicherzustellen.