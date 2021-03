"Regierungsmonitor" in Wien präsentiert: Rot-pinke Projekte einsehbar

Am Montag wurde der "Regierungsmonitor" in Wien gelauncht. Dabei können sich Bürger über rot-pinke Projekte informieren.

SPÖ und NEOS haben am Montag ein Messinstrument für Regierungsvorhaben präsentiert - den "Regierungsmonitor". Ab sofort kann unter "www.wien.gv.at/regierungsabkommen2020" der Stand der Dinge in Sachen rot-pinke Projekte in Wien abgerufen werden. Insgesamt sind Daten für mehr als 800 Vorhaben verfügbar, wie die Klubchefs der beiden Regierungsparteien im Rathaus, Bettina Emmerling (NEOS) und Josef Taucher (SPÖ) in einer Pressekonferenz erläuterten.