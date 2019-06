Regierung: Wirtschaftsverbände gegen Wahlkampfzuckerl

Wirtschaftsverbände und die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben sich gegen teure Wahlzuckerl ausgesprochen.

Die ÖVP-nahen Wirtschaftsverbände und die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben sich am Dienstag gegen teure Wahlzuckerl ausgesprochen. Österreich stehe auf einem unsicheren konjunkturellen Fundament, da müsse “gesellschafts- und standortpolitische Vernunft” in den Vordergrund gestellt werden, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung.