Regierung will Miliz und Grundwehrdienst attraktiver machen

Die Regierung will die Miliz und den Grundwehrdienst attraktiver machen. Für Grundwehrdiener, die sich auf für die Miliz melden, soll es so etwa künftig mehr Geld geben.

Die Regierung hat in ihrer Ministerratssitzung am Nationalfeiertag mehrere Maßnahmen beschlossen, mit denen der Milizdienst und der Grundwehrdienst beim Bundesheer attraktiver gemacht werden sollen. So bekommen Grundwehrdiener, die sich zur Miliz melden, künftig 400 Euro pro Monat zusätzlich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kamen zu ihrem live im Fernsehen übertragenen Auftritt mit patriotischen rot-weiß-roten Masken.