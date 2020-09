Regierung will Lebensmittel aus der Region fördern

Landwirtschaftministerin Elisabeth Köstinger will die Österreicher mit der Kampagne "Das isst Österreich" zum Kauf von regionalen Produkten motivieren.

80 Prozent der Bevölkerung ziehen laut einer Erhebung heimische Lebensmittel importierten vor. Die Kampagne "Das isst Österreich" soll nun zum Kauf regionaler Qualitätsprodukte motivieren. So werden "heimischen Familienbetriebe gestärkt und die Umwelt durch kurze Transportwege geschont", sagte Landwirtschaftministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei der Präsentation der Initiative in Wien.

Jede Region mit "bestimmten Schmankerl"

Landwirtschaftsministerium, Bundesländer, Landwirtschaftskammer, AMA-Marketing und Netzwerk Kulinarik starten daher gemeinsam die neue Initiative, in der "authentische Persönlichkeiten" im Mittelpunkt stehen, so Köstinger. ORF-Kochmoderatorin Silvia Schneider zeigte sich überzeugt, dass regionale Produkte besser schmecken: "Was gibt es schöneres, als ein traditionell österreichisches Gericht mit saisonalen Produkten aus der Region zu kochen. Erdbeeren im Winter oder eine Flug-Avocado müssen nicht sein."