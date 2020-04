Regierung fördert 24 Projekte zur Corona-Forschung

Die österreichische Bundesregierung sucht nach Projekten zur Corona-Forschung. Bisher wurden 24 Projekte unterstützt. Die zweite Einreichfrist endet am 11. Mai.

Zwölf Projekte aus Wien ausgewählt

Unter den Projekten sind allein zwölf aus Wien, weiters gibt es vier in der Steiermark, drei in Tirol, zwei in Salzburg und je eines in Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg. Neben Medikamenten, dem Forschen nach Impfstoffen oder Antikörpertests werden u.a. auch Projekte zur Herstellung von 3-D-Teilen aus Kunststoff mit anti-viraler Beschichtung oder eines zu einem kostengünstigen Beatmungsgerät im 3D-Druck-Baukastensystem unterstützt.