Regierung ebnet Weg zu Sicherheitszentrum in Wien-Meidling

In dem Sicherheitszentrum in Meidling wird unter anderem die DSN und die Cobra Wien zu finden sein.

Sicherheitszentrum mit Cobra Wien

Sicherheitszentrum: Baubeginn mit 2025 anvisiert

Bis zur Realisierung wird es noch dauern. Der Baubeginn ist laut dem Innenminister mit 2025 anvisiert. Die Umsetzung wird dann sechs bis sieben Jahre dauern, der Einzug soll in Etappen erfolgen. Der Dank Karners galt neben der Stadt Wien auch dem Verteidigungsministerium. Denn das Sicherheitszentrum kann an dem Standort in Meidling nur durch eine Umstrukturierung der Bundesheer-Objekte entstehen.

Militärischer Teil von "Meidlinger Kaserne"

Mit dem Erlös sollen weitere Standorte in Wien modernisiert werden, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung. Insgesamt 47,7 Millionen Euro, die durch den Verkauf zusätzlich zur Verfügung stehen, werden im Rahmen des "Aufbauplanes 2032" in künftige Infrastrukturplanungen miteinfließen und für andere Bundesheer-Liegenschaften genutzt. Unter anderem wird in die Unterkunftsgebäude der Maria Theresien Kaserne, in die Modernisierung des Heeresspitals in der Van-Swieten-Kaserne sowie für den Neubau der Heereslogistik Schule in der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne investiert.